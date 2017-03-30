Саакашвили после губернаторства в Одессе занял место президента Румынии

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в Мальте на конгрессе Европейской народной партии занял место главы Румынии Клауса Йоханниса. Это видно на фотографии, которую политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

На снимке видно, как Саакашвили сидит на месте, предназначенном для главы Румынии, и разговаривает с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Это не первый подобный неловкий эпизод Саакашвили в Мальте. На другой фотографии изображено, как бывший президент Грузии занял место лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума.

У Саакашвилии ранее было гражданство Грузии, а после он стал гражданином Украины. После поисков своего места на мероприятии в Мальте стоит ожидать, что Саакашвили решит стать гражданином Румынии и будет претендовать на то, чтобы возглавить эту страну?

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