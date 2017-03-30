Иммунитет пошатнулся: депутаты отстаивают свою независимость

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Молдавские парламентарии проголосовали в первом чтении большинством голосов за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Молдавские депутаты не спешат отказываться от неприкосновенности

Проект закона об отмене парламентского иммунитета был зарегистрирован ровно год назад, его предложила Демпартия.

"Отмечаем факт, что снятие иммунитета ни при каком случае не приведет к ограничению независимости депутата не затронет его право на свободу мнения и голосования… Депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата", — подчеркиваются в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии от фракции Партии социалистов выступили против этой инициативы.

"Если раньше депутатов запугивали, шантажировали, подкупали — то теперь осталось только снять мандат и власти будут делать, что им вздумается. Это опасная инициатива, так как она нацелена на исключение плюрализма мнений в рядах депутатов и угрожает свободам законотворцев. Фракция ПСРМ не поддержит данную инициативу", — отметил на заседании депутат-социалист Василий Боля.

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