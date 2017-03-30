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Парламент Молдовы

Иммунитет пошатнулся: депутаты отстаивают свою независимость

© Sputnik/ Евгений Панасенко
Политика
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Парламент Молдовы утвердил в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik.  Молдавские парламентарии проголосовали в первом чтении большинством голосов за законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. 

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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Проект закона об отмене парламентского иммунитета был зарегистрирован ровно год назад, его предложила Демпартия.  

"Отмечаем факт, что снятие иммунитета ни при каком случае не приведет к ограничению независимости депутата не затронет его право на свободу мнения и голосования… Депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности за голосование или за взгляды, выраженные при исполнении мандата", — подчеркиваются в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии от фракции Партии социалистов выступили против этой инициативы.

"Если раньше депутатов запугивали, шантажировали, подкупали — то теперь осталось только снять мандат и власти будут делать, что им вздумается. Это опасная инициатива, так как она нацелена на исключение плюрализма мнений в рядах депутатов и угрожает свободам законотворцев. Фракция ПСРМ не поддержит данную инициативу", — отметил на заседании депутат-социалист Василий Боля.

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Теги:
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