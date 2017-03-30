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Встреча Игоря Додона с Вадимом Красносельским

Додон и Красносельский пришли к согласию

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (89)
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Президент Молдовы Игорь Додон и глава непризнанной ПМР Вадим Красносельские провели под Кишиневом двусторонние переговоры

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский пришли к согласию по некоторым наболевшим вопросам.

Встреча Додона и Красносельского состоялась в четверг в загородной резиденции главы Молдовы (в местечке Голерканы), однако переговоры проходили без присутствия прессы.

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С итогами политического диалога журналисты ознакомились на брифинге, который провел молдавский лидер.

По словам президента республики, в Голерканах был согласован порядок решения ряда проблем, касающихся конкретных проблем жителей двух берегов Днестра, которые были включены в берлинский протокол, подписанный в прошлом году в рамках переговоров в формате "5+2".

"После последней встречи с господином Красносельским нашими приднестровскими коллегами предприняты конкретные шаги — упрощено прохождения административной границы с Приднестровьем для жителей Молдовы, улучшились условия для школ с преподаванием на государственном языке… Господин Красносельский передал мне список имен десяти молдавских чиновников, в отношении которых были закрыты уголовные дела", — отметил Додон.

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Он сообщил, что достигнуты и некоторые доверенности по решению проблемы доступа молдавских фермеров к земельным участкам, расположенным на территории Левобережья.

"Местные органы власти решат уже на техническом уровне этот важный вопрос", — подчеркнул президент.

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Додон также сообщил, что активизируется работа экспертных групп, которые будут искать решения и других проблем.

"Если будут найдены конкретные решения, надеемся, что они станут базой для нового заседания в формате "5+2", чтобы их обсудить и утвердить в рамках этого формата", — заключил глава государства.

Додон заверил журналистов, что по вопросу приднестровского урегулирования между аппаратом президента, правительством и парламентом Молдовы нет разногласий.

Тема:
Приднестровское урегулирование (89)

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