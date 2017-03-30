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Встреча Игоря Додона с Вадимом Красносельским

Тирасполь пошел на компромисс с Кишиневом по четырем вопросам

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Политика
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Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский подвел итоги встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь пошел на компромисс с Кишиневом по четырем вопросам, заявил журналистам в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Вадим Красносельский
© Sputnik/ Irina Leahova
Красносельский: мы пошли на компромисс, ждем такого же шага от Молдовы

В четверг в загородной резиденции главы Молдовы (в местечке Голерканы) Вадима Красносельского с молдавским президентом Игорем Додоном.

По словам Красносельского, вопросов, которые требуют решения, накопилось немало. Они касаются налаживания телекоммуникационной связи между двумя берегами Днестра, железнодорожного сообщения, признания номерных автомобильных знаков приднестровских водителей и дипломов выпускников Приднестровского госуниверситета, а также прекращения уголовных дел с политической подоплекой.

"Это те вопросы, что уже рассмотрели разные экспертные комиссии и по которым разработали дорожные карты их решения. Не хватает только политического импульса. Мы ждем его от молдавской стороны. Не зря мы первыми сделали шаг доброй воли", — подчеркнул лидер региона.

Красносельский отметил, что он подразумевает под шагом доброй воли, отметив, что Тирасполь пошел на компромисс с Кишиневом по четырем вопросам.

Это функционирование школ с румынским языком обучения, совместная обработка земли на спорной территории Дубоссарского района, максимальное смягчение миграционных процессов со стороны Приднестровья, а также прекращение уголовных дел в отношении десяти должностных лиц Молдовы.

Город Тирасполь
© Sputnik/ Ирина Ляхова
Додон: Приднестровье должно оставаться частью Молдовы

Красносельский также отметил, что в ходе беседы стороны договорились обратиться к действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с инициативой проведения в ближайшее время заседания в формате "5+2". 

"На этой международной площадке мы надеемся со всеми участниками переговорного процесса обсудить все прежде озвученные, а теперь обсужденные в рамках нашей беседы с Игорем Николаевичем вопросы", — отметил он.

В рамках беседы с президентом Молдовы, как рассказал лидер Приднестровья, затрагивался также острый вопрос размещения таможенно-полицейского поста на украинско-приднестровской границе.

"Мы — сторонники выноса данного вопроса на формат "5+2", чтобы объяснить всем участникам переговорного процесса, поскольку не все из них в курсе о тех, в первую очередь экономических рисках, которые могут возникнуть вследствие размещения поста", — отметил он.

В процессе беседы Красносельский и Додон обсудили еще целый ряд тем, которые не были запланированы в рамках встречи. По словам лидера Приднестровья, коснулись они экологической проблемы, связанной с ситуацией на реке Днестр, а также при содействии Кишинева вывоза аммиака с территории Тирасполя и ремонта транспортных магистралей М-14 и М-21 (Платоновка и Одесса).

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Теги:
четыре вопроса, компромисс, Вадим Красносельский, Кишинев, Тирасполь, Молдова
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