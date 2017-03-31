Молдова - Приднестровье: сложное наследство

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik, Сергей Маркедонов, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ — для Sputnik Молдова.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с приднестровским лидером Вадимом Краснопольским в Голерканах, прошедшая 30 марта, — уже вторая с начала этого года. И нельзя не увидеть в ней определенной символики. За два дня до этих переговоров Игорь Додон отметил сто дней своего пребывания в президентской должности.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Путин предложил Додону обсудить миграционные вопросы и Приднестровье

Урегулирование приднестровского конфликта было обозначено им в качестве одного из важнейших политических приоритетов еще в ходе избирательной кампании. Так совпало, что вступление Додона на пост президента совпало со сменой власти в Приднестровье. В непризнанной республике победу одержал новый лидер Вадим Красносельский. Обновление власти на двух берегах Днестра открывает новые возможности для переговорного процесса, хотя оба лидера — не новички в политике, и к проблемам урегулирования они уже обращались в прошлом, и не раз. Однако запрос на перемены и отсутствие противоречий в личных отношениях важны и сами по себе, и как предпосылки для придания переговорному процессу дополнительной динамики.

Предыдущая рабочая встреча, 4 января, проходила в Бендерах. Тогда был сделан важнейший шаг навстречу друг другу. Достаточно напомнить, что за последние пятнадцать лет двусторонние встречи лидеров Молдовы и Приднестровья были редкостью. То есть в начале года была сделана некая заявка на позитивные изменения.

Но любая символическая заявка требует продолжения в виде последующей рутинной работы, а каждая инициатива, не будучи подкрепленной практическими шагами, начинает неизбежно пробуксовывать. Прошло чуть больше двух месяцев. В какой степени надежды на то, что процесс приднестровского урегулирования будет выведен из тупика, оправдались?

Главе государства нужна поддержка

Говоря об основных итогах своих ста дней, Игорь Додон в качестве основных успехов отметил улучшение отношений с Россией, инициативу по проведению консультативного референдума по четырем вопросам, включая и расширение полномочий главы государства, а также кадровые изменения в правительстве. Все эти приоритеты крайне важны в контексте мирного процесса в Приднестровье.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон о приднестровском вопросе: мы – одна страна

С чем уже успел столкнуться Игорь Додон? Прежде всего, с тем, что его полномочий ощутимо не хватает для изменений на российском и приднестровском направлениях. Фактически правительство и парламент обозначили собственные внешнеполитические приоритеты, среди которых нахождение компромисса с непризнанным Приднестровьем и улучшение отношений с Росией не значатся. Более того, январский визит в Бендеры оппоненты Додона (чьи позиции в парламенте по-прежнему сильны) расценили как действия, противоречащие Конституции. В этом плане показательно мнение вице-премьера Молдовы Георгия Бэлана, который заявил, что глава государства «может обсуждать с лидером Тирасполя все, что угодно, но не может вести переговоры или подписывать какие-либо документы о возможных обязательствах и их реализации». Это говорит о том, что правительство не готово работать в унисон с президентом.

Какой вопрос является сегодня наиболее чувствительным для Тирасполя? Прежде всего, руководство непризнанной республики волнует проблема совместных украино-молдавских контрольно-пропускных пунктов, которые могут (принимая во внимание конфронтационные отношения между Киевом и Москвой и общие подходы украинских властей и молдавского правительства) усилить изоляцию Приднестровья. Но какой сигнал отправляет на левый берег Днестра молдавский кабмин? Ответ здесь более чем определенный, если напомнить о февральских переговорах главы правительства Молдовы Павла Филипа с его украинскими коллегами по поводу КПП "Кучурган — Первомайск".

© Sputnik/ Ирина Ляхова Планы Молдовы и Украины в Кучургане могут подорвать переговоры

Получается, что Кишинев по факту выстраивает свои отношения с Тирасполем на основе двух противоречащих друг другу подходов. Президент Игорь Додон ведет речь о придании позитивной динамики переговорному процессу, а парламент и правительство продолжают не поиск формулы решения конфликта, а противостояние "сепаратистам". Непраздный вопрос, как в этих условиях вести речь о переменах к лучшему? И совсем не случайно, что Игорь Додон предлагает 24 сентября своим согражданам ответить на вопрос, готовы ли они предоставить ему полномочия по роспуску парламента и досрочным выборам. Получи глава государства поддержку по этому вопросу, он приобретает шанс на формирование новой конфигурации высшего представительного органа власти страны, в котором его сторонники будут не противоречить его инициативам, а поддерживать их.

Пока же у Приднестровья имеется согласованный курс (конечно, он не устраивает Кишинев, но это — отдельная тема), а в позиции Молдовы нет единства. К слову сказать, на переговорах в Голерканах в делегации Игоря Додона были представлены его советники Елена Горелова, Ион Чебан, Василий Шова, а также консультант президентского аппарата Николай Цвятков, но не было членов кабинета министров и выходцев из «проевропейских» парламентских фракций.

Пошаговый путь к компромиссу © Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Додон рассказал об итогах встречи с Красносельским

Понятное дело, такая двойственность позиций Кишинева сужает пространство для маневра на переговорах с Тирасполем. Но дело не только в ней. Слишком сложное наследие досталось Игорю Додону и Вадиму Красносельскому. И даже если бы сегодня противоречия в молдавских подходах отсутствовали, было бы странно, если при имеющемся уровне доверия (скорее, недоверия) стороны стразу же перешли бы к определению статусных вопросов. Поэтому в нынешних обстоятельствах повестка дня обращена, прежде всего, к тактике "малых дел".

Приднестровье предлагает восстановление стационарной телефонной связи и порядок работы сотовых телефонов. Важными вопросами являются также взаимное признание документов о высшем образовании, автомобильных номеров и возбуждения — прекращения уголовных дел. Для Кишинева приоритетность имеют проблемы функционирования учебных заведений, которые подчиняются Министерству образования Молдовы, но расположены на приднестровской территории.

Между тем, эти проблемы обговаривались ранее в формате "5+2". Последний на сегодняшний день переговорный раунд в этом составе имел место в июне 2016 года в Берлине. Заметных подвижек с того момента не произошло.

Таким образом, сейчас Игорь Додон и Вадим Красносельский пытаются не столько придумать какие-то новые ходы, сколько реализовать то, что пока по разным причинам не получило воплощения на практике.

"Обсудили целый ряд вопросов и проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты с левого и правого берегов Днестра", — написал президент Молдовы на своей странице в социальной сети фейсбук, резюмируя итоги переговоров.

Политико-правовые сюжеты пока что остаются за рамками дискуссии. Значит, мартовскую встречу необходимо рассматривать именно в контексте пошагового продвижения к поиску компромисса, не предъявляя к ней повышенных требований.

Было бы неверным ожидать в отношениях между Тирасполем и Кишиневом серьезных прорывов. Но решение тактических вопросов, улучшение социально-экономической и гуманитарной ситуации в зоне конфликта (пускай, и "замороженного") имеет свою собственную ценность.

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