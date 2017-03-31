Чего Россия ожидает от Молдовы в приднестровском вопросе

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В вопросе решения приднестровского вопроса следовало бы вернуться к общепринятой международной практике и учитывать мнения всех заинтересованных сторон, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Это стало бы ярким примером создания реального доверия между берегами Днестра", — отметил Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, комментирую доклад главы Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Майкла Скэнлана.

По словам российского дипломата, представляемая им страна в качестве страны-гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию заинтересована в продвижении диалога между Кишиневом и Тирасполем, направленного на достижение жизнеспособных решений при содействии международных посредников в формате "5+2".

© Sputnik / RODION PROCA Приднестровье может остаться без ГЭС

"Убеждены, что основой будущей формулы может стать только продуманный и взвешенный компромисс, выработанный самими конфликтующими сторонами", — сказал Лукашевич.

По его словам, на сегодняшний день нет серьезных оснований утверждать о качественных изменениях в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию.

Лукашевич подчеркнул, что Россия удовлетворена недавними шагами приднестровской стороны.

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"Лидер Приднестровья объявил о том, что в качестве жеста доброй воли производство уголовных дел в отношении 10 молдавских чиновников прекращено. Приднестровцы решают вопросы о школах с преподаванием на румынском языке, дубоссарских фермерах (доступа к участкам за трассой Рыбница-Тирасполь — Прим ред.). Ожидаем адекватного ответа от Кишинева", — сказал представитель России при ОБСЕ.

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