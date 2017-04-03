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Премьер Молдовы Павел Филип

Филип: подписанное соглашение с ЕАЭС не входит в правовые рамки

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (70)
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип в ходе пресс-конференции в понедельник заявил, что подписанное президентом Игорем Додоном соглашение с ЕАЭС не имеет юридической силы

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Глава молдавского правительства Павел Филип утверждает, что подписанный президентом Молдовы Игорем Додоном в понедельник меморандум с Евразийской экономической комиссией, не будет иметь юридической силы.

"Уже говорил о позиции правительства. Сегодня Демпартия высказывают свою четкую позицию. То, что подписал сегодня президент Додон, – это только бумага, недействительный документ. Это соглашение не будет иметь юридической силы. Оно подписано не от имени Республики Молдова, не заверено министерством иностранных дел и европейской интеграции", — сказал Филип. 

По словам главы правительства, президент не учел того, что парламент должен ратифицировать такие соглашения.

Флаг Молдовы и России
© Sputnik/ Александр Вильф
Представлен текст меморандума о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС

"Этот жест президента не входит в правовые рамки, потому что в Молдове высший законодательный орган – парламент", — сказал Филип.

Премьер уточнил, что согласно Конституции, президент ведет переговоры и может подписывать соглашения, но затем должен передать документ на ратификацию парламента.

В Кишиневе в понедельник начал работу Международный форум "Евразийский экономический союз — Республика Молдова", в рамках которого глава государства подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийской экономической комиссией.

Додон утверждает, что этот договор не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдовой — тому же соглашению об ассоциации с ЕС. Президент республики считает, что страна должна быть в хороших отношениях как с Востоком, так и с Западом.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (70)

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Теги:
юридическая сила, соглашение, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, Павел Филип, Игорь Додон, молдова
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