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Конституционный суд

Либералы оспорят законность декрета Додона о референдуме

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Представители Либеральной партии потребовали рассмотрения запроса в Конституционном суде в срочном порядке; они требуют признать декрет президента Игоря Додона о проведении консультативного референдума неконституционным

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Либеральная партия решила оспорить решение президента Игоря Додона провести в Молдове референдум. Депутаты от этого формирования обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным декрет главы государства.

"Подали обращение Либеральной партии в Конституционный суд, путем которого намерены опротестовать конституционность декрета Игоря Додона от 28 марта этого года. Высказали свои аргументы. Считаем его неконституционным и популистским", — заявил депутат от Либеральной партии Ион Касиан.

Ранее Игорь Додон постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября.

Игорь Додон
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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На плебисцит будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, о досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории  в молдавских школах. 

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Во фракцию Либеральной партии входят 13 депутатов в 101-местном парламенте.

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Теги:
референдум, Конституционный суд, Ион Касиан, Игорь Додон, Молдова, Политика
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