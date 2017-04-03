Либералы оспорят законность декрета Додона о референдуме

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Либеральная партия решила оспорить решение президента Игоря Додона провести в Молдове референдум. Депутаты от этого формирования обратились в Конституционный суд с просьбой признать неконституционным декрет главы государства.

"Подали обращение Либеральной партии в Конституционный суд, путем которого намерены опротестовать конституционность декрета Игоря Додона от 28 марта этого года. Высказали свои аргументы. Считаем его неконституционным и популистским", — заявил депутат от Либеральной партии Ион Касиан.

Ранее Игорь Додон постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Президент Молдовы Игорь Додон инициировал референдум о расширении президентских полномочий

На плебисцит будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, о досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также о преподавании истории в молдавских школах.

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Во фракцию Либеральной партии входят 13 депутатов в 101-местном парламенте.

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