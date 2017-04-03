Президент Румынии Клаус Йоханнис отказал Майе Санду

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. На прошлой неделе в Мальте состоялся конгресс самой большой европейской политической группы — Европейской народной партии (ЕНП). В мероприятии приняли участие более двух тысяч делегатов из 40 стран.

В работе конгресса от Молдовы были задействованы не только представители Либерально-демократической партии республики, которая является членом-наблюдателем в ЕНП, но и лидер "Партии действие и солидарность" Майя Санду, а также председатель партии "Платформа DA" (Достоинство и правда) Андрей Нэстасе. Последний, как сообщил источник из платформы DA, сам попросил, чтобы его пригласили на это мероприятие.

На полях конгресса Санду побеседовала с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

По информации тех же источников в платформе DA, Санду и Нэстасе попросили об официальной встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Однако румынский лидер отказался от такой беседы.

Санду заявила в ходе своего выступления на конгрессе, что в Молдове "удалось создать общий фронт проевропейских политсил — партии "Платформа DA", "Партии действие и солидарность" и ЛДПМ, которые наметили цель бороться за мечту создать "функциональное европейское государство".

Однако ни выступление лидеров указанного молдавского проевропейского фронта, ни цели, озвученные ими в ходе выступлений на конгрессе, не впечатлили президента Румынии. Пока остается неясным, почему Йоханнис отказался от встречи с Санду и Нэстасе. Sputnik в ближайшее время постарается прояснить эту ситуацию.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>