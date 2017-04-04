Профсоюзы Молдовы поддержали переход к мажоритарной системе выборов

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы распространила через СМИ сообщение, где руководство НКПМ заявило о поддержке инициативы Демпартии о переходе на одномандатную (мажоритарную) систему выборов в парламент.

"Переход на мажоритарную избирательную систему позволит увеличить степень социально-экономической защиты трудящихся и рост ответственности у народных избранников", — говорится в сообщении.

Там же отмечено, что НКПМ, "как важная составляющая часть гражданского общества, представляющая интересы трудящихся-членов профсоюзов, не может быть безразличной к проблемам, которыми занимается сегодня политический класс" Молдовы.

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"Переход к одномандатной системе станет новым шагом на пути к демократизации нашей страны и консолидации ее общества на пути в Евросоюз", — сказано в тексте.

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