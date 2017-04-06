Додон: сотрудничество Молдовы и России будет развиваться

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В этом году открыта новая страница молдо-российских отношений, говорится в поздравительной телеграмме президента Молдовы Игоря Додона, направленной главе российского государства Владимиру Путину по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

"Приятно отметить положительную динамику молдо-российских связей за этот период, равно как и взаимную поддержку по важнейшим вопросам совместной деятельности. Это вселяет уверенность в перспективах дальнейшего многопланового диалога между Молдовой и Россией на благо наших стран и народов", — говорится в тексте послания.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Путин: Россия и Молдова могут выйти на новый уровень партнерства

Президент Молдовы также отметил важную роль России в процессе приднестровского урегулирования.

"Выражаем надежду, что и впредь нам будет оказана необходимая поддержка в разрешении этой проблемы и в установлении прочного мира в нашем регионе", — говорится в телеграмме.

Также глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что в последние годы отношения между Молдовой и Россией складывались не лучшим образом, в этом году открыта новая страница.

"Убежден, что совместными усилиями наших стран двустороннее сотрудничество по различным направлениям будет успешно развиваться", — говорится в обращении.

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