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Парламент Молдовы

Оппозиция не довольна деятельностью министерства просвещения Молдовы

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Социалисты считают, что члены министерства просвещения Молдовы делают все возможное для того, чтобы разрушить систему образования страны

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Социалисты представили в четверг инициативу о вынесении вотума недоверия внутренней политике Минпросвещения Молдовы по поводу ситуации в системе образования республики.

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Социалисты считают, что члены министерства просвещения делают все возможное для того, чтобы разрушить систему образования страны.

Как заявил депутат-социалист Адриан Лебединский, "учитывая ситуацию в секторе образования, фракция Партии социалистов в соответствии с законодательством страны выдвигает упрощенный вотум недоверия".

Он отметил, что социалисты требуют, чтобы "правительство приняло меры для повышения зарплат педагогам и персоналу образовательных учреждений страны, пересмотрело учебный план и ввело в него дисциплину "История Молдовы" вместо "Истории Румынии", а также остановило процесс ликвидации образовательных заведений".

Спикер парламента республики Андриан Канду заявил, что вотум недоверия министерству просвещения содержит аргументацию и подписан необходимым числом парламентариев.

"Вотум касается проблем внутренней политики и не касается какого-то министра, а всего министерства и деятельности правительства", — сказал Канду.

По его словам, согласно законодательству страны, вотум недоверия рассмотрят в течение 14 дней. Точную дату установит постоянное бюро парламента.

Ранее социалисты выступили с инициативой по выражению персонального вотума недоверия главе Минздрава Руксанде Главан и министру транспорта Юрию Киринчуку. Однако депутаты не поддержали эти вотумы.

В предыдущей парламентской сессии социалисты инициировали сразу несколько персональных вотумов недоверия членам правительства, в том числе министру просвещения Корине Фусу, но парламент их не поддержал — все члены правительства сохранили свои посты.

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Теги:
сиоцалисты, вотум недоверия, парламент, Молдова
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