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В МИД Белоруссии рассказали о сотрудничестве с Молдовой в рамках ЕАЭС

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (71)
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Представитель министерства иностранных дел Белоруссии рассказал, как будет рассматриваться заявка Молдовы на получение статуса наблюдателя в рамках ЕАЭС

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Заявку Молдовы о статусе наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) рассмотрят в рамках саммита лидеров ЕАЭС в Бишкеке, который пройдет 14 апреля. Это — в четверг, в ходе брифинга, подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик. 

"Это первое обращение о получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответственно опыта и отработки пока нет. Но вы знаете, что Беларусь поддерживает тесные отношения с Молдовой. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной и готовы делать это с использованием разных механизмов", — заявил представитель МИД, которого цитирует Sputnik Беларусь

Флаг Молдовы и России
© Sputnik/ Александр Вильф
Представлен текст меморандума о сотрудничестве Молдовы с ЕАЭС

Представитель МИД напомнил, что Беларусь последовательно выступает за тесную интеграцию в рамках ЕАЭС и твердо привержена выполнению всех достигнутых договоренностей как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.

Президент Молдовы Игорь Додон 3 апреля подписал меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийской экономической комиссией.

Глава государства утверждает, что этот договор не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдовой — тому же соглашению об ассоциации с ЕС. Президент республики считает, что страна должна быть в хороших отношениях как с Востоком, так и с Западом. 

В то же время премьер Павел Филип заявил, что подписанный документ не будет иметь юридической силы.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (71)

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Теги:
наблюдатель, статус, МИД Белоруссии, ЕАЭС, Дмитрий Мирончик, Белоруссия, Молдова
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