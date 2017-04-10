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Спикер парламента Молдовы Андриан Канду

Фракция Демпартии Молдовы в парламенте пополнилась новыми депутатами

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Политика
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Фракция Демократической партии Молдовы укрепила свои позиции, став самой большой политической силой в законодательном органе страны, - 40 депутатов в 101-местном парламенте

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Спикер парламента Молдовы, вице-председатель Демократической партии страны Андриан Канду объявил о том, что к фракции демократов примкнули еще шесть депутатов. Таким образом, демократы стали самой большой фракцией в высшем законодательном органе страны.

"Сегодня в заседании приняли участие шесть новых коллег — депутатов парламента Молдовы, с которыми мы плодотворно работали на протяжении года в рамках парламентского большинства, а также во время предыдущих коалиций. Мы рады, что сегодня к Демократической партии присоединились Нае-Семион Плешка, Ион Балан, Владимир Хотиняну, Николае Журавски, Петру Штирбате и Ангел Агаке", — сказал Канду.

Речь идет о независимых депутатах парламента — выходцах из Либерально-демократической партии Молдовы.

Канду выразил уверенность, что подобный шаг повысит потенциал фракции Демпартии в парламенте республики.

В начале марта этого года к демократам примкнули все 14 депутатов Социал-демократической платформы, которая состоит из бывших коммунистов.

Таким образом, фракция Демократической партии Молдовы укрепила свои позиции, став самой большой политсилой в законодательном органе страны, — 40 депутатов в 101-местном парламенте.

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Теги:
демократы, депутаты, парламент, Андриан Канду, Молдова, Политика
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