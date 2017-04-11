Губарев: обсуждать надо не минимизацию ущерба Приднестровью, а пользу

ТИРАСПОЛЬ, 11 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. Мы, как и наши приднестровские коллеги, настаиваем на скорейшем созыве заседания переговорного формата "5+2", одной из тем которого должен стать и вопрос о совместных молдо-украинских таможенных постах на востоке Приднестровья. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев во время визита в Приднестровье.

"Рассматривать переговорный процесс "5+2" целесообразно, как мне представляется, под углом того, что это некий коллективный разум, который позволяет выйти из тяжелых ситуаций, решение которых невозможно найти на двустороннем уровне", — пояснил он.

© Sputnik/ Ирина Ляхова Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев

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Российский дипломат подчеркнул, что по-прежнему придерживается мнения, которое он высказал в ходе прошлого визита в Приднестровье почти два месяца назад.

"Могу только подтвердить, что я действительно искренне не понимаю позицию австрийского председательства в ОБСЕ, когда участники процесса заинтересованы в проведении заседания в формате "5+2", а оно никак не организуется", — отметил он.

После встречи в МИДе вместе с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым Сергей Губарев посетил и контрольно-пропускной пункт в Кучурганах, где Молдова и Украина намерены установить совместный таможенный контроль.

"Пока сложно сказать что-то определенное. Будем обсуждать вопрос на переговорах в формате "5+2", и тогда у нас придет более полное понимание по складывающейся ситуации", — сказал он после посещения КПП.

На просьбу журналистов прокомментировать, насколько возможно провести через КПП контрабанду (один из главных аргументов Молдовы и Украины в необходимости выставить совместный таможенный пункт), дипломат отметил, что не специалист в этой области, но выразил уверенность, что сотрудники Кучурганской таможни выполняют свою работу профессионально.

© Sputnik/ Ирина Ляхова Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев

"Если человек захочет что-то провести, то он обязательно это сделает. И задача тех коллег, с которыми мы сейчас познакомились, это дело предотвратить. А я уверен, что они со своей задачей справляются очень и очень хорошо", — подчеркнул он.

Сергей Губарев также рассказал журналистам о том, что вчера в Кишиневе встречался с руководителем миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом и обратил внимание дипломата на странную ситуацию, что в беседе они обсуждают, "как уменьшить вред, наносимый Приднестровью, вместо того, чтобы обсуждать, как увеличить пользу для Приднестровья".

"Сама по себе идея мне показалась абсурдной. И постановка вопроса по сути уже говорит о том, что пользы никто не усматривает в этой ситуации. Я полагаю, это еще один резон, который требует обсуждения этого вопроса в формате "5+2", — уверен дипломат.

Напоследок Губарев пояснил, на переговорах в расширенном формате "не будем обсуждать минимизацию ущерба, а наоборот — увеличение позитива".

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