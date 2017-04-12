Один из депутатов покидает парламент Молдовы

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Юридическая комиссия парламента Молдовы зарегистрировала проект решения об отставке депутата. Речь идет об Александру Барбарошие, который стал парламентарием в марте этого года, сменив ушедшего из высшего законодательного органа республики Кирилла Лучинского.

Сейчас Барбарошие написал заявление об отставке.

"Решил отказаться от должности депутата и продолжить возглавлять районный совет Новых Анен. Взвесил этот шаг, который делаю сознательно, думая о гражданах, которые выразили мне свое доверие", — говорится в тексте заявления.

Барбарошие входил в состав фракции либерал-демократов, которая на данный момент насчитывает 8 депутатов.

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