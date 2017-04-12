В парламенте Молдовы появилась новая платформа

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Независимые депутаты Юрий Лянкэ и Валерий Гилецкий в ходе брифинга в среду объявили о том, что в парламенте сформирована новая Народно-европейская платформа.
По их словам, на данный момент в нее вошли девять депутатов, все бывшие либерал-демократы.
Это следующие народные избранники: Валерий Гилецкий, Штефан Крянгэ, Джордже Мокану, Симион Грищук, Еуджен Карпов, Михаела Спэтару, Юрий Лянкэ, Октавиан Грама,
Алена Гоца.
"Сегодня мы говорим о девяти депутатах, к которым в дальнейшем могут присоединиться другие коллеги, поддерживающие проевропейский курс Республики Молдова", — сказал Лянкэ.
По его словам, "главная цель – поддержать и ускорить меры по продолжению пути евроинтеграции Молдовы и внедрению реформ, взятых на себя в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС".
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