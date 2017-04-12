В парламенте Молдовы появилась новая платформа

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Независимые депутаты Юрий Лянкэ и Валерий Гилецкий в ходе брифинга в среду объявили о том, что в парламенте сформирована новая Народно-европейская платформа.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Фракция Демпартии Молдовы в парламенте пополнилась новыми депутатами

По их словам, на данный момент в нее вошли девять депутатов, все бывшие либерал-демократы.

Это следующие народные избранники: Валерий Гилецкий, Штефан Крянгэ, Джордже Мокану, Симион Грищук, Еуджен Карпов, Михаела Спэтару, Юрий Лянкэ, Октавиан Грама,

Алена Гоца.

"Сегодня мы говорим о девяти депутатах, к которым в дальнейшем могут присоединиться другие коллеги, поддерживающие проевропейский курс Республики Молдова", — сказал Лянкэ.

По его словам, "главная цель – поддержать и ускорить меры по продолжению пути евроинтеграции Молдовы и внедрению реформ, взятых на себя в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>