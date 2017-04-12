Додон против добычи американцами сланцевого газа в Молдове

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Глава государства Игорь Додон в среду сообщил на своей странице в соцсети Facebook о том, что выступил с законодательной инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Молдовы.

"В результате деятельности рабочей группы, созданной для изучения ситуации в отношении договора, подписанного правительством Молдовы и компанией "FronteraResources International" из США, а также в результате многочисленных обращений граждан и организаций, я сегодня выступил с законодательной инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Молдовы", — написал Додон.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков В поисках нефти и газа американцы перероют треть Молдовы

Глава государства подчеркнул, что "законодательная инициатива налагает на инвесторов, которые хотят исследовать месторождения и осуществлять добычу полезных ископаемых в нашей стране, обязательство получения положительного заключения от местных органов власти, специализированных организаций, физических и юридических лиц на территориях выполнения этих работ".

"По темам геологоразведки и добычи полезных ископаемых, в обязательном порядке, необходимо организовывать публичные дебаты со всеми заинтересованными сторонами, неправительственными организациями, экологическими организациями, специализированными организациями и средствами массовой информации", — уверен президент.

В начале января правительство подписало договор о концессии с американской компанией "Frontera Resources International" на разведку нефти и газа с последующей их добычей.

Первые пять лет компания посвятит исключительно поиску залежей нефти и газа в Молдове, работы затронут треть территории страны — в периметре от Унген до Бессарабки, ближе к румынской границе.

Глава Гагаузской автономии Ирина Влах ранее выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения. Она подчеркнула, что в документе нет ясности, будут ли изыскания сопровождаться добычей сланцевого газа, которая, по ее словам, производится варварским методом и наносит ущерб экологии.

В конце марта жители Гагаузии, протестуя против реализации на территории автономии договора с американской компанией, перекрыли дороги республиканского значения в Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге.

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