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Приднестровье, гимназия № 6, флаги России и Приднестровья

Российский флаг получит в Приднестровье официальный статус

© Sputnik. Евгений Панасенко, Николай Костыркин
Политика
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Приднестровские депутаты приняли законопроект, позволяющий использовать на территории региона российский флаг наравне с приднестровским.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье будет разрешено использование государственного флага Российской Федерации наравне с приднестровским. Соответствующий законопроект одобрили в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Приднестровья, направив его на подписание лидером региона.

Флаг Содружества Независимых Государств
© Sputnik/ Ю. Иванов
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"Учитывая то, что не поступило поправок по данному законопроекту, и не была сформирована таблица поправок ни к принятию, ни к отклонению, подготовлен проект постановления о принятии его во втором окончательном чтении", — отметила зампред парламента и глава комитета по законодательству Галина Антюфеева.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемое использование российского триколора представляется "шагом к объединению памяти об историческом прошлом народа Приднестровья с его стремлениями к будущему вместе с Россией".

"Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу", — отмечается в записке.

В связи с этим депутаты также приняли изменения в КоАП, которые предполагают установление административной ответственности за нарушение порядка использования государственных символов, в том числе иностранного государства, на территории Приднестровья.

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Теги:
статус, разрешено, флаг, Галина Антюфеева, Россия, Приднестровье, Молдавия, Молдова
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