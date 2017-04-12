Додон: РФ высказалась за мирное урегулирование приднестровской проблемы

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В среду президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Россия еще раз высказалась за мирное и устойчивое урегулирование приднестровской проблемы и за определение особого статуса для Приднестровья.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Faceboook по итогам беседы с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным и послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым, основная тема встречи была посвящены процессу приднестровского урегулирования.

"Представители российской стороны еще раз высказались за мирное и устойчивое урегулирование приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Молдовы в ее международно-признанных границах и за определение особого статуса для Приднестровья с соответствующей системой гарантий для населения", — написал Додон.

Он еще раз подчеркнул, что официальный Кишинев примет все необходимые усилия для того, чтобы исключить финансовые или экономические риски для физических и юридических лиц из Приднестровья в процессе осуществления таможенного и пограничного контроля на молдо-украинской границе в районе Кучурган-Первомайск.

Додон также отметил, что стороны поддержали усилия, направленные на эффективную и результативную деятельность переговорного процесса в формате "5+2". В них участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

"Выразили заинтересованность в дальнейшем проведении консультаций на двустороннем и многостороннем уровне для успешного продвижения процесса урегулирования приднестровской проблемы", — отметил Додон.

Президент Молдовы подчеркнул "важность выстраивания молдо-российских отношений".

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>