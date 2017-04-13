Из парламента Молдовы уходит еще один депутат

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Депутат от Либерально-демократической партии Виктор Рошка объявил в четверг о том, что покидает высший законодательный орган Молдовы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В связи с состоянием здоровья, поверьте мне, именно по этой причине, сдаю мандат депутата. Также подам в отставку с должности генерального секретаря ЛДПМ на следующем заседании Национального политического совета партии – в конце мая", — написал Рошка.

Ранее юридическая комиссия парламента Молдовы зарегистрировала проект решения об отставке другого депутата от либерал-демократов Александру Барбарошие, который стал парламентарием в марте этого года, сменив ушедшего из высшего законодательного органа республики Кирилла Лучинского.

Барбарошие также сам написал заявление об отставке, решив отказаться от должности депутата и продолжить возглавлять районный совет Новых Анен.

На данный момент фракция либерал-демократов насчитывает 8 парламентариев.

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