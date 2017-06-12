Президент Молдовы поздравил всех россиян с их национальным праздником

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил россиян и лидера РФ Владимира Путина с национальным праздником. Об этом Додон сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Поздравляю Президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, всех россиян, в том числе и граждан России, проживающих на территории Республики Молдова, с Днём России", — отмечается в послании.

Додон подчеркнул, что Российская Федерация является для Республики Молдова важнейшим стратегическим партнёром, а отношения между двумя странами будут укрепляться.

"Вековые культурные ценности и традиции связывают целые поколения наших стран, в духе единства, добра, взаимного уважения и дружбы. И мы, несмотря на любые трудности и препятствия, восстановим наши межгосударственные отношения в полной мере", — говорится в поздравлении.

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