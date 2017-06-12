Либералы в мунсовете Кишинева игнорируют работу

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Заседание муниципального совета Кишинева в понедельник так и не состоялось из-за отсутствия кворума.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ не выйдет на свободу

Мунсоветники должны были обсудить вопросы, связанные с делегированием полномочий для подписания распоряжений по выплате заработной платы и других перечислений из муниципального бюджета. Этой прерогативой обладал исключительно мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ. Однако на данный момент столичный градоначальник находится под домашним арестом по делу о платных парковках.

Советники должны были назначить временного секретаря муниципального совета. Этот пост пустует после ареста Валериу Диденку. В повестке заседания мунсовета были обозначены и вопросы по вывозу мусора из столицы, устранению последствий снегопадов 20-21 апреля этого года в Кишиневе.

Большинство мунсоветников проигнорировали заседание совета и не явились на работу. Похоже, что либералы объявили забастовку и не приходят на работу из-за того, что их молодого предводителя поместили под домашний арест. В зале присутствовали меньше половины муниципальных советников — вся фракция Партии социалистов, а также представитель фракции Партии коммунистов и независимый депутат.

"Зачем нам такой муниципальный совет Кишинева, как и мэр, который находится под арестом. Давайте проведем выборы совета и мэра. И граждане проголосуют согласно своим ожиданиям и предпочтениям", — сказала глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан.

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

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