Плахотнюк рассказал о выводах Венецианской комиссии по системе выборов

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Мнение экспертов Венецианской комиссии будет учитываться при внесении поправок в проект закона об изменении избирательной системы в Молдове, заявил во вторник в ходе брифинга председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Что думает Венецианская комиссия о форме правления в Молдове

Что думает Венецианская комиссия о форме правления в Молдове>>>

Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент Игорь Додон высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. В мае парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы. Этот проект направили в Венецианскую комиссию.

"В ближайшие дни мы должны получить мнение Венецианской комиссии об изменении системы выборов в Молдове. Мы детально проанализируем эти рекомендации. Подчеркнул, что именно мы хотели, чтобы провели юридическую экспертизу проекта закона. Как только мы ее получим, то начнем работать над поправками в разработанный проект закона", — сказал Плахотнюк.

Он подчеркнул, что после этого "пройдут внешние и внутренние консультации, чтобы изменение избирательной системы прошло в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Венецианская комиссия и споры об избирательной системе в Молдове

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент республики сейчас проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат.

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Ранее спикер Андриан Канду и глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявляли о том, что выборы 2018 года в высший законодательный орган страны пройдут по смешанной системе, после чего граждане осознают преимущества одномандатной системы выборов и к 2022 году в Молдове планируется принять именно ее.

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