КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Представленные во вторник данные социологического исследования Фонда общественного мнения свидетельствуют о том, что 57% населения Молдовы выступают за сближение республики с Россией.

При этом, только 43% опрошенных высказались за сближение Молдовы с Западом. Для сравнения, в 2016 году соотношение было 54% к 46%.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Число молдавских производителей на российском рынке может возрасти

Также данные исследования свидетельствуют, что в случае организации всенародного референдума по выбору внешнеполитического вектора развития республики 48% респондентов выбрали бы вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В то время как 40% высказались бы за присоединение к Евросоюзу.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как ранее заявлял президент Молдовы Игорь Додон, Кишинев рассчитывает, что статус наблюдателя в ЕАЭС будет предоставлен Молдове в октябре.

Проведенный Фондом общественного мнения опрос продемонстрировал и то, что все больше жителей Молдовы выступают против объединения республики с Румынией. На референдуме по такому вопросу 70% респондентов не поддержали бы такую идею (63% в 2016 году), в то время как число сторонников составило бы 23%.

Также граждане Молдовы не хотели бы, чтобы страна становилась членом Североатлантического альянса. Против вступления в НАТО – 65% опрошенных и лишь 21% поддерживает такую идею.

Исследование проводилось с 26 мая по 5 июня 2017 года по запросу компании "Poliexpert". В нем приняли участие 1789 человек из 110 населенных пунктов Молдовы. Максимальная погрешность составляет 2,3%.

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