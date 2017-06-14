Додон подтвердил, что посетит Азербайджан с официальным визитом 21 июня

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил Sputnik в среду, что 21-23 июня совершит официальный визит в Азербайджан, где встретится с руководством страны.

Ранее в среду азербайджанское агентство АПА со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что визит Додона состоится 21-22 июня.

"Будет официальный визит. Запланирована встреча с руководством страны. Визит запланирован на 21-23 июня", — сообщил президент.

Это первая официальная поездка молдавского лидера в Азербайджан.

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