Два в одном: и Киртоакэ удалить, и депутатов сократить

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Парламентская фракция Партии социалистов объявила в четверг на брифинге о том, что намерена провести муниципальный референдум по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара Кишинева одновременно с общереспубликанским консультативным референдумом, который президент Игорь Додон назначил на 24 сентября.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы муниципальный референдум был проведен одновременно с общереспубликанским 24 сентября этого года, для того чтобы его организация прошла быстрее и не потребовала бы много расходов", — сообщил председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишиневе, руководитель инициативной группы по организации референдума Ион Чебан.

Он добавил, что референдум нужно провести как можно раньше, чтобы он увенчался успехом.

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"До сегодняшнего дня было собрано порядка 80 тысяч подписей за отставку Киртоакэ. Будем продолжать сбор подписей до тех пор, пока количество подписей не достигнет 90 тысяч. Законодательство позволяет нам проводить этот процесс до 10 июля. С понедельника начнем проверку этих подписей, чтобы направить их в судебные инстанции для проверки и последующей передачи в Центральную избирательную комиссию", — сказал Ион Чебан.

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Он добавил, что досрочные местные выборы предполагается провести до конца этого года, так как "Кишинев уже давно нуждается в новом примаре".

Советник-социалист отметил, что внутренние опросы показывают — около 70% респондентов готовы проголосовать за отставку Киртоакэ, а 87% категорически не приемлют происходящее в городе.

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Фракция ПСРМ обратилась в постоянное бюро примэрии Кишинева и к вице-примару столицы Нистору Грозаву с предложением созвать заседание муниципального совета во вторник, 20 июня, в 10.00. На этом заседании социалисты планируют представить 12 важных предложений для улучшения ситуации в Кишиневе.

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Ранее президент республики Игорь Додон постановил назначить консультативный референдум на 24 сентября. По его словам, на референдум будет вынесено четыре вопроса: о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов с 101 до 71, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

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