Гимпу о Киртоакэ и его деле: "Это две разные вещи"

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Лидер либеральной партии Михай Гимпу, отвечая на вопросы журналистов о своем племяннике, мэре Кишинева Дорине Киртоакэ, который находится под домашним арестом, заявил, что его родственник "чувствует себя хорошо, находится дома и соблюдает правила ареста".

Киртоакэ оставят без полномочий мэра Кишинева >>>

Гимпу отметил, что мама Киртоакэ, которая является его, Гимпу, сестрой, носит своему сыну еду.

"Его мама приносит покушать, она о нем заботится. И я тоже прихожу", — сказал Гимпу.

Он посетовал, что Киртоакэ "взял в руки столицу, трудился, и теперь все закончилось вот так".

Киртоакэ осталось недолго занимать пост мэра Кишинева >>>

О степени вины своего племянника в деле, по которому он проходит подозреваемым, главный либерал Молдовы заявил: "Там речь идет об извлечении выгоды из влияния, а не о коррупции. Это разные вещи".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Два в одном: и Киртоакэ удалить, и депутатов сократить

Киртоакэ задержали 25 мая. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния и проходит по делу о платных парковках.

Дорин Киртоакэ: мышеловка захлопнулась >>>

Ранее по тому же делу арестовали 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя. В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Киртоакэ не выйдет на свободу

Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который регламентирует, что в случае установления победителя осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

Тотальное воздержание для Киртоакэ: в чем себе откажет мэр Кишинева >>>

В то же время, по данным следствия, в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией. В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором компании-победителя и главой управления транспорта и связи столичной мэрии. Участники встреч разработали и осуществили схему по фальсификации результатов тендера, роль мэра в ускорении подписания договора, а также соответствующий "бонус" за предоставленные услуги.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Гимпу посетил Киртоакэ – о чем они говорили

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

Ранее Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума для отставки Киртоакэ.

Гимпу посетил Киртоакэ — о чем они говорили >>>

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>