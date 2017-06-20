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Павел Филип

Филип отправился в Брюссель: с кем встретится премьер

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Глава молдавского правительства Павел Филип с двухдневным визитом вылетел в столицу Бельгии

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип в рамках своего двухдневного визита в Брюссель встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском и комиссаром по вопросам расширения и добрососедства ЕС Йоханнесом Ханом, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина. 

NATO
© REUTERS/ INTS KALNINS
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Визит главы молдавского правительства проходит 20-21 июня.

Как подчеркнули в кабмине, стороны намерены обсудить ситуацию во внутренней политике и в регионе, возможность оказания финансовой помощи, сотрудничество Молдовы с ЕС и другие важные темы.

Об итогах визита в Брюссель Филип расскажет на пресс-конференции 21 июня. В ней также примет участие и Йоханнес Хан.

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Теги:
визит, ЕС, Павел Филип, Йоханнес Хан, Дональд Туск, Молдова, Брюссель
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