Депутаты Госдумы РФ и российские бизнесмены посетят Молдову

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Представители всех фракций Госдумы России посетят Молдову на следующей неделе, заявил во вторник президент страны Игорь Додон.

Глава республики сообщил на своей страничке в социальной сети, что обсудил предстоящий визит с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

"Встретились с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным… Обсудили предстоящий на следующей неделе визит в Молдову крупной делегации из России, куда войдут представители всех фракций Государственной Думы РФ", — написал президент Молдовы на своей странице в Facebook.

По его словам, видные российские деятели прибудут в Кишинев на торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Партии Социалистов Республики Молдова.

Глава государства отметил, что в делегацию также войдут крупнейшие российские бизнесмены, которые посетят крупные молдавские предприятия и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику.

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