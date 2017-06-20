Додон о НАТО: Молдова может стать пушечным мясом

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Молдова — нейтральное государство, и ей нельзя ввязываться в политические бойни, где нас могут использовать как пешек, как пушечное мясо, заявил во вторник президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямого эфира на одном из частных телеканалов.

Ранее появилась информация о том, что НАТО и ЕС намерены совместно повысить обороноспособность и кибербезопасность Молдовы.

"Как только мы войдем в тот или иной военный блок, то очень скоро перестанем существовать как государство", — сказал Додон.

По его словам, "в этом случае НАТО проведет границу по Днестру, и Молдова окажется вместе с Румынией по одну сторону".