Президент предрек время выборов мэра Кишинева

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямого телеэфира заявил, что выборы нового мэра Кишинева пройдут примерно в марте следующего года.

"Нынешний мэр столицы находится под следствием. В законодательстве предусмотрено, что, если мэр не сможет в течение определенного срока выполнять свои обязательства, то нужно выбрать его преемника. Думаю, что выборы мэра пройдут в марте 2017 года", — отметил Додон.

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом как подследственный по делу о бесплатных парковках.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>