Додон назвал условия, при которых ПСРМ проголосует за смешанную систему

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопросы жителей страны, пояснил, при каких условиях социалисты не станут голосовать за изменение избирательной системы.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Игорь Додон рассказал о том, когда Владимир Путин приедет в Молдову

Парламент Молдовы, обсуждая законопроект об изменении избирательной системы, взял за основу смешанную систему голосования, предложенную Партией социалистов.

Свои рекомендации по законопроекту высказала Венецианская комиссия (ВК). В официальном заключении ВК указывается: "реформа избирательной системы оставляет ряд вопросов и опасений, включая риск того, что депутаты могут попасть под влияние бизнес-элит".

Президент подчеркнул, что социалисты примут во внимание ряд замечаний юридического характера со стороны Венецианской комиссии.

"Мы можем принять любые рекомендации, которые носят юридический характер, но не можем позволить вмешиваться во внутреннюю политику страны", — подчеркнул Додон.

Он отметил, что ПСРМ не проголосует за законопроект, если будет снижен избирательный порог, не будет предусмотрено открытие избирательных участков в Приднестровье и за рубежом.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Додон: замечания Венецианской комиссии будут учтены

Президент отметил, что жители Молдовы не выступают против смешанной избирательной системы.

"Чтобы решить вопросы, которые мы обещали избирателям, нужно парламентское большинство. Социалисты могут получить большинство и при нынешней, и при смешанной системе, когда шансов будет гораздо больше. Плюс ко всему, смешанную систему хотят граждане Молдовы", — сказал Додон.

Президент также добавил, что социалисты выступают за предоставление квот в парламенте регионам и национальным меньшинствам.

"Должны быть обязательные депутатские места для Приднестровья и должна быть конкретная квота для гагаузов и других национальных меньшинств. Есть надежда, что до конца этой парламентской сессии проект будет утвержден", — заявил президент.

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