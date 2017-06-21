Стала известна программа визита Додона в Азербайджан

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.

Ранее сообщалось, что президент Молдовы совершит визит в Азербайджан 21-23 июня.

"Состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса, с премьер-министром Азербайджанской Республики, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества. Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана. Рассчитываем на плодотворный визит", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме Додона, возглавляющего молдавскую делегацию, в Азербайджан вылетели председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и башкан Гагаузии Ирина Влах.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>