Стала известна программа визита Додона в Азербайджан

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.
Ранее сообщалось, что президент Молдовы совершит визит в Азербайджан 21-23 июня.
"Состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса, с премьер-министром Азербайджанской Республики, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества. Нам есть что обсудить с руководством Азербайджана. Рассчитываем на плодотворный визит", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Кроме Додона, возглавляющего молдавскую делегацию, в Азербайджан вылетели председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаная и башкан Гагаузии Ирина Влах.
Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>