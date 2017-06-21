ЕС дает рекомендации по вопросу изменения системы выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Основной темой дискуссии между премьер-министром Молдовы Павлом Филипом и комиссаром по вопросам расширения и добрососедства ЕС Йоханнесом Ханом стал проект по изменению избирательной системы в республике. Об этом политики заявили в среду в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсудили сегодня проект реформы избирательной системы и позицию Евросоюза по этому вопросу. Разделяю мнение венецианской комиссии, что введение смешанной избирательной системы – фундаментальное изменение. Это станет риском для демократии и верховенства закона в действующем политическом контексте в Молдове", — подчеркнул Ханн.

По его словам, "любую избирательную реформу нужно адаптировать к политической обстановке".

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"Мы продолжим встречаться с другими политическими силами Молдовы, чтобы узнать их точку зрения", — добавил еврочиновник.

Отвечая на вопрос о том, будут ли установлены по озвученному вопросу какие-то крайние сроки, Ханн выразил мнение, что Молдове не следует спешить.

"Не нужно ничего принимать немедленно", — сказал Ханн.

В свою очередь, глава молдавского правительства обратил внимание, что "все рекомендации Венецианской комиссии детально изучат и примут во внимание.

"Когда мы выдвинем на рассмотрение окончательный проект закона, он должен соответствовать демократическим нормам. В ближайшее время состоятся дискуссии с политическими партиями и гражданским обществом, чтобы в финале у нас был качественный проект закона", — сказал Филип.

По словам молдавского премьера, "Венецианская комиссия представила ряд полезных и уместных рекомендаций".

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"Хочу поблагодарить экспертов за работу, которую они проделали. Мы продолжим держать с ними связь. Сейчас мы заверили европейских партнеров, что рекомендации детально изучаются и будут приняты во внимание по максимуму при корректировках проекта закона об изменении избирательной системы", — сказал Филип.

Он добавил, что власти открыты к диалогу с внешними партнерами по данному вопросу.

Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент Игорь Додон высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. В мае парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы.

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