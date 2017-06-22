Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Игоря Додона

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В Баку в четверг, 22 июня, состоялась церемония официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона, прибывшего с официальным визитом, отмечает Sputnik Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Молдовы был выстроен почетный караул. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

© Sputnik/ Aleksey Druzhinin Подробности визита: Додон надеется на Баку

Азербайджанский лидер встретил молдавского коллегу Игоря Додона. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Молдовы. Прозвучали государственные гимны двух стран.

Президент Ильхам Алиев и молдавский лидер Игорь Додон обошли строй почетного караула. Президент Молдовы поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Игорю Додону, члены молдавской делегации – азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Молдовы сфотографировались для официального фото.

После церемонии официальной встречи состоялась встреча глав государств Ильхама Алиева и Игоря Додона тет-а-тет.

© Sputnik/ Михаил Климентьев Игорь Додон рассказал о том, когда Владимир Путин приедет в Молдову

По завершении встречи состоялся разговор президентов в расширенном составе.

Затем Ильхам Алиев и Игорь Додон выступили с заявлениями для прессы.

По завершении официальный встреч от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Игоря Додона.

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