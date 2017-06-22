Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Игоря Додона

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В Баку в четверг, 22 июня, состоялась церемония официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона, прибывшего с официальным визитом, отмечает Sputnik Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Молдовы был выстроен почетный караул. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Азербайджанский лидер встретил молдавского коллегу Игоря Додона. Начальник отряда почетного караула отдал рапорт президенту Молдовы. Прозвучали государственные гимны двух стран.
Президент Ильхам Алиев и молдавский лидер Игорь Додон обошли строй почетного караула. Президент Молдовы поприветствовал азербайджанских солдат.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Игорю Додону, члены молдавской делегации – азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Молдовы сфотографировались для официального фото.
После церемонии официальной встречи состоялась встреча глав государств Ильхама Алиева и Игоря Додона тет-а-тет.
По завершении встречи состоялся разговор президентов в расширенном составе.
Затем Ильхам Алиев и Игорь Додон выступили с заявлениями для прессы.
По завершении официальный встреч от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Игоря Додона.
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