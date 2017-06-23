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Молдова назначила послов в США и Франции

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Кабинет министров на заседании в пятницу назначил глав своих диппредставительств в США и Франции

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Правительство Молдовы утвердило в рамках заседания в пятницу послов республики в Соединенных Штатах Америки и во Франции.

"Эмил Друк назначается послом Молдовы во Франции, а Аурелиу Чокой — послом Молдовы в США", — сказал вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

Он отметил, что оба кандидата имеют серьезный опыт работы дипломатами.

Еще в начале марта президент Молдовы Игорь Додон и глава правительства Павел Филип провели переговоры по кандидатурам послов республики в других странах. 

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Теги:
назначение, послы, правительство, Аурелиу Чокой, Эмил Друк, Андрей Галбур, США, Молдова, Франция
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