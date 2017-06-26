Вице-председателем ПАСЕ стал молдавский депутат

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Депутат высшего законодательного органа Молдовы Валерий Гилецкий избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Удостоен чести быть избранным в качестве вице-председателя ПАСЕ от Республики Молдова", — написал Гилецкий на своей странице в соцсети Facebook.

Парламентская ассамблея Совета Европы является старейшим в Европе международным парламентским институтом. Она действует с 1949 года. ПАСЕ наделена консультативными функциями (до 1974 года именовалась Консультативной ассамблеей).

Миссия ПАСЕ заключается в отстаивании общих ценностей прав человека, демократии и верховенства закона, которые являются "общим наследием" народов Европы.

В Ассамблею с правом решающего голоса входят делегации 47 стран — членов Совета Европы. Членами ПАСЕ являются: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

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Статус наблюдателя имеют Израиль, Канада и Мексика, а статус партнера по демократии присвоен Марокко, Палестине и Киргизии.

© РИА Новости, Инфографика Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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