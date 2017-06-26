КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Борьба с мировым терроризмом актуальна в мире последние десятилетия, но вряд ли этот вопрос имеет прямое отношение к Молдове и ее гражданам, сообщил корреспонденту Sputnik политолог Борис Шаповалов.

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Парламент Молдовы принял Закон о предотвращении и борьбе с терроризмом. Документ регламентирует проверку пассажиров в аэропортах и создание оперативного антитеррористического командования на местном уровне. Участниками его будут члены местных органов власти, Службы информации и безопасности и ряда подразделений МВД.

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Среди органов, принимающих участие в процессах, направленных на предупреждение и борьбу с террористическими действиями, указаны Минтранспорта, Министерство иностранных дел и евроинтеграции, Минздрав и Нацагентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности.

Также закон предусматривает ответственность общественных и религиозных организаций за действия, носящие признаки терроризма.

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По словам собеседника, Молдова, в отличие от Европы, не представляет интереса для террористов, так как у нашей страны нет ни многочисленной хорошо вооруженной армии, ни промышленного производства.

"Зачем в этом случае вводить в Молдове списки пассажиров аэропорта? То есть, я купил билет, и об этом сразу становится известно в органах? Непонятно, на кого нацелена эта "борьба", на террористов или на инакомыслящих", — сказал Шаповалов.

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Он подчеркнул, что после того, как Молдова подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, нашу страну "подбивают" под западные стандарты, "чтобы было легче управлять".

"Лет 40 назад мы нечто подобное читали в фантастических романах. Теперь эта антиутопия у нас на пороге", — заключил Шаповалов.