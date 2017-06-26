Додон предложил Бэсеску продолжить "унирю" в тюрьме

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон резко раскритиковал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, которого накануне выбрали почетным председателем "Партии национального единства", заявив, что по закону нашей страны иностранный гражданин не может быть лидером политформирования, зарегистрированного в Кишиневе.

"Бэсеску – один из самых радикально настроенных сторонников унионизма, но не единственный. Он открыто поддерживает антигосударственные партии Молдовы. Пропаганда унионизма сильно навредила доверительным отношениям между Кишиневом и Тирасполем", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

© AFP/ ABBAS MOMANI Румынский Траян Бэсеску стал молдавским политиком

По мнению главы Республики Молдова, "одна из целей унионистов – не позволить осуществить реинтеграцию Молдовы, поскольку это не даст Румынии ее аннексировать, а войскам НАТО – дойти до Днестра".

"Поэтому настаиваю на законодательном запрете унионизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто организует действия по ликвидации Молдовы как государства. В любой уважающей себя стране существует уголовное наказание за такую деятельность", — уверен глава государства.

Президент Молдовы также обратил внимание на то, что в Румынии Бэсеску находится под уголовным преследованием, что стало одной из причин лишения его гражданства Молдовы.

"Не знаем, что Бэсеску хочет больше: заниматься политикой в Молдове или сбежать от уголовной ответственности в Румынии, где у него большие проблемы, связанные с коррупцией и превышением служебных полномочий. Поддерживаю румынское правосудие помочь Бэсеску провести "унирю" и другие объединения в тюрьме", — написал Додон.

Глава государства считает, что Бэсеску и его сторонников-унионистов Анатола Шалару и Анну Гуцу в Молдове ждет крах.