18:46 26 Июня 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 31°C
Прямой эфир
Поиск
Траян Бэсеску

Додон предложил Бэсеску продолжить "унирю" в тюрьме

© AFP/ GEORGES GOBET
Политика
Получить короткую ссылку
29 0 0

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что экс-главе Румынии место в тюрьме

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон резко раскритиковал бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, которого накануне выбрали почетным председателем "Партии национального единства", заявив, что по закону нашей страны иностранный гражданин не может быть лидером политформирования, зарегистрированного в Кишиневе.

"Бэсеску – один из самых радикально настроенных сторонников унионизма, но не единственный. Он открыто поддерживает антигосударственные партии Молдовы. Пропаганда унионизма сильно навредила доверительным отношениям между Кишиневом и Тирасполем", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook. 

Traian Băsescu Траян Бэсеску
© AFP/ ABBAS MOMANI
Румынский Траян Бэсеску стал молдавским политиком

По мнению главы Республики Молдова, "одна из целей унионистов – не позволить осуществить реинтеграцию Молдовы, поскольку это не даст Румынии ее аннексировать, а войскам НАТО – дойти до Днестра".

"Поэтому настаиваю на законодательном запрете унионизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто организует действия по ликвидации Молдовы как государства. В любой уважающей себя стране существует уголовное наказание за такую деятельность", — уверен глава государства.

Президент Молдовы также обратил внимание на то, что в Румынии Бэсеску находится под уголовным преследованием, что стало одной из причин лишения его гражданства Молдовы.

"Не знаем, что Бэсеску хочет больше: заниматься политикой в Молдове или сбежать от уголовной ответственности в Румынии, где у него большие проблемы, связанные с коррупцией и превышением служебных полномочий. Поддерживаю румынское правосудие помочь Бэсеску провести "унирю" и другие объединения в тюрьме", — написал Додон.

Глава государства считает, что Бэсеску и его сторонников-унионистов Анатола Шалару и Анну Гуцу в Молдове ждет крах.

По теме

Бэсеску снова стал лицом без гражданства - молдавского
Куда пропал Траян Бэсеску
КС дал ответ по вопросу аннулирования молдавского гражданства Бэсеску
Теги:
Траян Бэсеску, Игорь Додон, Молдова, Румыния
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мусульманка
    Открой личико

    В начале июля Минюст Латвии планирует подать на рассмотрение комитету кабинета министров законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

  • Один из центральных корпусов Вильнюсского университета, архивное фото
    Желающих нет

    За последние 7 лет университеты Литвы опустели на 40%, особенно печальна ситуация с набором студентов на педагогические специальности.

  • Железнодорожная станция
    Будьте экономнее

    Вместо запрощенных 313 миллионов евро Европейская комиссия обещает странам Балтии выделить только 110 миллионов на финансирование железнодорожного проекта Rail Baltic.

  • Минчане наблюдают за прохождением колонны военной техники по улицам Минска во время репетиции парада в честь 70-летия Победы
    Измерить военную мощь

    Вооруженные силы Беларуси оказались на 50-й строчке международного рейтинга военной мощи.

  • Работа за компьютером
    К вашим услугам

    В государственном университете Ильи (Илиауни) в Тбилиси появился первый сотрудник-робот по имени Уна, который помогает студентам и абитуриентам вуза получить ответы на интересующие их вопросы.

  • Пресс-конференция по теме наркомании
    Наркомания "молодеет"

    В Абхазии ежегодно на 200 человек увеличивается количество наркозависимых. В поле зрения врачей стали чаще попадать подростки.

  • Защитный барьер Формулы-1 в Баку
    "Формула" уехала

    После завершения гонок "Формулы-1" в Баку начался демонтаж установленного на улицах оборудования, движение по перекрытым до этого улицам восстанавливается.

  • Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов
    Пити и севанские раки

    Из Израиля в Армению с трехдневным визитом приехала группа русскоязычных журналистов, которых впечатлили в Армении горы, коньяк, толма, суп "пити" и экологически чистые продукты.

  • Железная дорога, вагоны
    Придется "похудеть"

    Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

  • Снимок с социальной сети Facebook пользователя Арстан Алай Абдылдаева
    Хочу в президенты

    Казахстан запретил доступ в страну российским железнодорожным вагонам, не соответствующим казахстанской инфраструктуре. Речь идет о инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось.

  • Сейсмограф, архивное фото
    Непоколебимые бойцы

    Землетрясение мощностью 5,6 не повлияло на боеготовность 201-й базы и других российских военных объектов, дислоцированных на территории Таджикистана.

  • Работа за компьютером
    Кто последний на прием?

    В Узбекистане заработает система онлайн записи на прием к сотрудникам узбекских дипмиссий за рубежом.

  • Встреча автора проекта Башни Кавказа с представителями властей Южной Осетии
    Башни международного значения

    Южная Осетия расширит границы межнационального молодежного проекта "Маяки дружбы. Башни Кавказа" по укреплению отношений между народами России и придаст ему международный статус.

  • Мусульманка
    Открой личико

    В начале июля Минюст Латвии планирует подать на рассмотрение комитету кабинета министров законопроект о запрете ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо.

  • Один из центральных корпусов Вильнюсского университета, архивное фото
    Желающих нет

    За последние 7 лет университеты Литвы опустели на 40%, особенно печальна ситуация с набором студентов на педагогические специальности.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы конкурса Women's Beautiful Buttock series в Китае // AFP / Stringer
Конкурс на самые красивые ягодицы в Китае
Танцующая горилла
Необычная дискотека в бассейне: горилла танцует брейкданс
Детские игры по возростному цензу
Календарь развития ребенка - важно знать всем мамам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться