Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности Шевчука

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. В парламенте Приднестровья прошло голосование за снятие иммунитета с бывшего лидера региона Евгения Шевчука. За снятие иммунитета проголосовали 35 депутатов, один — против.

Вопрос о снятии неприкосновенности рассмотрен депутатами по представлению прокурора Анатолия Гурецкого в связи с заведенным на Шевчука уголовным делом о хищении средств в особо крупных размерах. По данным прокурора, Шевчуком в то время, когда он был главой Приднестровья, был создан Стабилизационный фонд, на который перечислили со специализированного газового счета почти 83 миллиона приднестровских рублей или около 8 миллионов долларов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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