Либералы хотят поставить своих людей во главе Кишинева

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Столичный градоначальник Дорин Киртоакэ, находящийся под домашним арестом, подписал распоряжение о созыве чрезвычайного заседания мунсовета, на котором предполагается утвердить двух новых вице-примаров от Либеральной партии.

Согласно документу, заседание должно пройти 30 июня. Либералы предлагают сделать вице-примарами Михая Молдовану и Валериу Мунтяну. Оба – действующие вице-председатели Либеральной партии страны.

© Sputnik/ Rodion Proca Сколько лет тюрьмы могут дать генпримару Кишинева Дорину Киртоакэ

Мунтяну недавно ушел в отставку с поста министра окружающей среды, когда либералы приняли решение уйти в оппозицию, а Молдовану в настоящее время занимает пост руководителя управления здравоохранения столичной примэрии.

Все руководство кишиневской администрации находится под следствием. Вице-примара Владимира Котеца задержали еще в мае 2016 года в рамках расследования уголовного дела по факту нарушений в процедуре сдачи в эксплуатацию нескольких кишиневских строений. В апреле 2017-го по делу о коррупции, связанном с платными парковками в столице Молдовы, задержали Нистора Грозаву, а спустя месяц в рамках расследования того же дела арестовали и примара Дорина Киртоакэ.

Согласно Закону "О статусе муниципия Кишинев", в молдавской столице могут быть четыре вице-примара.

"Заместитель примара избирается по предложению генерального примара и утверждается решением муниципального совета большинством голосов. Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня подряд на двух заседаниях мунсовета или не набирает необходимого количества голосов на двух заседаниях, генеральный примар назначает своего заместителя распоряжением, которое доводится до сведения муниципального совета", — говорится в тексте закона.

Таким образом, Киртоакэ сможет сам утвердить в должности Мунтяну и Молдовану, если советники дважды откажутся за них голосовать.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>