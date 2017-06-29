Карасин: Россия будет жестко реагировать на провокации Молдовы

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Россия будет жестко и адекватно реагировать в случае провокаций со стороны Молдовы в отношении российских дипломатов, заявил в интервью российским СМИ статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Зеркальные меры, или почему Москва выдворяет молдавских дипломатов

"Если речь идет о безосновательной высылке из Молдовы группы российских дипломатов, то произошедшее, конечно же, отражает прежде всего остроту внутриполитической борьбы в Кишиневе вокруг перспектив отношений с Россией. Мы четко разделяем тех, кто стоит за этой провокацией, и подавляющее большинство простых граждан Молдовы, которые по-доброму относятся к России и прямо заинтересованы в активных отношениях с нашей страной. Готовы взаимодействовать со всеми здравомыслящими, конструктивно настроенными политическими силами в Кишиневе и, конечно же, государственными структурами. Но на провокации, подобные недавней, будем и впредь реагировать адекватно", — отметил Карасин.

Посольство России в Молдове 29 мая получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата в стране. Как заявил премьер республики Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. В ответ Москва выслала пятерых молдавских дипломатов.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>