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Заседание молдавского парламента

Парламент одобрил проект реформы правительства Молдовы

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (33)
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Депутаты молдавского парламента одобрили законопроект по реформе центральной власти

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Большинством голосов молдавских парламентариев в ходе заседания в пятницу в первом чтении утвержден проект закона по реформе правительства.

Сам кабмин одобрил эту инициативу 8 июня. В проекте указано, что из нового правительства исчезнут должности вице-министров. 

Правительство РМ
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Планируется, что их заменят госсекретари. 

В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу.

Ранее премьер Павел Филип заявлял, что "проект представят парламенту, чтобы успеть проголосовать за новую структуру кабмина до окончания весенне-летней сессии".

Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (33)

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Теги:
реформа, проект, правительство, парламент, Молдова
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