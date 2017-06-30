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Представители Партии Шора в Страсбурге

Евродепутатам указали на нарушение прав Илана Шора

© Photo: partidulsor.md
Политика
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Представители Партии "Шора" и адвокаты мэра Оргеева Илана Шора рассказали евродепутатам о нарушении его прав

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Замглавы Партии "Шора" Марина Таубер и адвокаты примара Оргеева Илана Шора Денис Уланов и Юлиан Балан рассказали евродепутатам в Страсбурге о нарушении прав главы оргеевской администрации.

"К сожалению, с 2015 года и до сих пор отчеты компании "KROLL" основываются только на фактах, опубликованных в прессе, а не на подлинных и проверенных данных. Кроме того, до сих пор представители "KROLL" не выявили главных бенефициаров в деле об украденных средствах", — заявила в ходе пресс-конференции Таубер. 

Суд сектора Буюкань
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Илану Шору вынесли приговор

По ее словам, "Илан Шор всегда сотрудничал со следственными органами, предоставляя важную информацию, что в дальнейшем способствовало раскрытию коррупционных схем". В частности, правосудие Молдовы на основе этих данных доказало вину бывшего премьера страны Владимира Филата, которого приговорили к девяти годам лишения свободы, а также бизнесмена Вячеслава Платона, получившего 18 лет тюремного заключения.

"Несмотря на то что Илан Шор сотрудничал со следственными органами с первых дней и был первым, кто обнародовал сумму в 600 миллионов долларов США, которую вывели из банков, что только через год подтвердил KROLL, его арестовали", — заявила Таубер.

Она добавила, что "вот уже почти два года, невзирая на оказываемое на него давление, Илан Шор реализует социальные проекты во благо граждан Молдовы. По словам Таубер, мэру Оргеева также удалось модернизировать город и провести там важные изменения.

В свою очередь, адвокат Денис Уланов обратил внимание на то, что в случае Шора "грубо нарушаются права человека". 

Денис Уланов
© Sputnik / NICU GONCEAR
Адвокат: явка Шора с повинной обернулась против него самого

"Мы отстаиваем невиновность Илана Шора и выражаем недовольство обвинительным приговором политическому лидеру. Мы будем продолжать борьбу, чтобы доказать невиновность Илана Шора", — сказал Уланов.

Другой адвокат Юлиан Балан заявил, что сторона защиты обратится в Европейский суд по правам человеа, если Шору не предоставят право на справедливый судебный процесс.

"Надеемся, что наши аргументы услышат и примут во внимание как правоохранительные органы Республики Молдова, так и международные институты", — подчеркнул Балан.

В прошлую среду, 21 июня, кишиневский суд приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Его выпустили из зала суда под судебный контроль до вынесения окончательного решения по данному делу.

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Теги:
евродепутаты, права человека, подробности, нарушение, дело, Юлиан Балан, Денис Уланов, Марина Таубер, Илан Шор, Молдова
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