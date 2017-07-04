В Молдове скоро будет новое правительство

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. До окончания весенне-летней сессии парламента депутаты проголосуют за проект по реформе молдавского правительства и его новую структуру. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявил спикер Андриан Канду.

"Реформа правительства — это не только один закон, а комплекс мер. Первый шаг – принятие нового закона. После его утверждения в окончательном чтении премьер Павел Филип представит в парламенте новую структуру кабмина, которую обсудят депутаты", — сказал Канду.

По его словам, утверждение этого закона позволит создать эффективную структуру правительства.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Чокан раскрыл секреты закона о реформе правительства Молдовы

В частности, сократят количество министерств. Как пояснил Канду, за новую структуру кабмина депутаты проголосуют до перерыва в их работе.

"Мы сделаем это до окончания весенне-летней сессии, утвердим закон о реформе правительства и новую структуру кабмина", — заявил Канду.

Он пояснил, что до конца года будет переходный период, когда произойдет трансформация от 16 министерств к их меньшему количеству. По словам спикера, "новая структура правительства уже готова на 99%".

"Она находится на столе премьера. Сразу после того, как мы проголосуем за проект закона, надеюсь, что это произойдет на этой неделе, премьер придет в парламент уже с новой структурой правительства. Это возможно на следующей неделе", — заключил Канду.

Парламент 30 июня утвердил в первом чтении проект закона по реформе правительства. Сам кабмин одобрил эту инициативу 8 июня. Предполагается, что из нового правительства исчезнут должности вице-министров. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. Их заменят госсекретари.

В проекте не указано точное количество министерств в новом кабмине, а премьер получит право приходить с предложением в парламент по этому вопросу. Предлагаемая структура правительства выглядит так: премьер, первый вице-премьер, два замглавы правительства, а также министры и другие члены правительства, указанные в органическом законе.

Проект предполагает, что премьер получит право приходить в парламент с предложением своей структуры правительства и количества министерств.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Новая структура правительства Республики Молдова после реформ

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