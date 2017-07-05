Парламенты Молдовы, Грузии и Украины обратились к Европарламенту

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Совместную декларацию, подписанную председателями парламентов Молдовы, Грузии, а также спикером Верховной Рады Украины направят на этой неделе в Европарламент для получения политической поддержки по вопросу членства трех стран в ЕС, заявил в среду журналистам спикер молдавского парламента Андриан Канду.

"Сегодня на заседании бюро парламента была утверждена совместная декларация, которая подписана мной, как спикером парламента Молдавии, спикером парламента Грузии и председателем Верховной Рады Украины", — сказал Канду.

По его словам, в этой декларации главы парламентов просят Европарламент утвердить до саммита Восточного партнерства, который состоится осень этого года, резолюцию, "выразив в ней политическую поддержку по вопросу перспективы вступления трех стран в ЕС".

"Декларация на этой неделе будет передана в Европейский парламент", — сказал Канду.

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