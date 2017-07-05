Молдова подаст заявку на вступление в ЕС раньше срока

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду рассчитывает, что республика сможет подать заявку на вступление в ЕС уже в 2018 году, если власти страны продолжат в таком же ритме внедрять реформы. Об этом он заявил журналистам в среду по итогам заседания постоянного бюро парламента.

По словам Канду, чтобы подать заявку на вступление в Европейский союз, нужно быть готовыми к этому шагу.

"Считаю, что в ритме, с которым мы начали 2016 год и продолжаем в 2017 году, и если у нас будут такие же результаты в плане внедрения реформ, можно полагать, что в течение года мы добьемся определенных результатов, таких, чтобы в 2018 году мы были в состоянии подать заявку на вступление", — сказал Канду.

До этого он объявил о том, что председатели парламентов Молдовы, Грузии и Верховной Рады Украины подготовили совместную декларацию, в которой просят Европарламент выразить политическую поддержку по вопросу возможности своего членства в ЕС. Документ будет передан евроструктуре на этой неделе.

Ранее экс-руководитель Демпартии Молдовы Мариан Лупу сообщал, что заявка на вступление страны в Евросоюз может быть подана во второй половине 2019 года. Однако тогда вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Балан утверждал, что пока не будет решен приднестровский вопрос, у страны мало шансов интегрироваться в Евросоюз. Ведь ЕС не приглашает страны, имеющие незавершенные конфликты на своей территории.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли.