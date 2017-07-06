Президент Молдовы призвал политиков извлечь уроки из истории

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил с обращением по поводу 68-ой годовщины второй волны репрессий.

"В течение истории, в различные периоды и под разными режимами, нашему народу суждено было пройти через многие тягости и горести. Наша судьба отмечена многими страданиями", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

© AFP/ GEORGES GOBET Додон предложил Бэсеску продолжить "унирю" в тюрьме

Он подчеркнул, что "массовые депортации составляют одну из черных страниц истории, когда значительная часть населения была оторвана от своих корней, и подверглась репрессиям".

"Те события нельзя забывать, и они заслуживают осуждения. Репрессии были осуждены XX-ым Съездом КПСС 25 февраля 1956 года. По ним был проведен детальный анализ, а в 90-ые годы эти события подверглись общественному осуждению и в России, и в бывших советских республиках", — считает президент республики.

По его словам, репрессии "остаются в коллективной памяти всех пострадавших народов, но особенно в памяти семей, на долю которых выпали те страдания".

"К сожалению, сегодня некоторые утратившие доверие партии и лидеры пытаются преодолеть свою политическую вялость, прибегая к спекуляциям по поводу тех трагических событий в нашей истории. Они пытаются извлечь политическую выгоду из людской боли. Это недопустимо и низко", — отметил Додон.

Молдавский лидер выразил соболезнования всем пострадавшим от репрессий. Он призвал политиков извлечь "должные выводы из уроков, которые преподносит история, и не пытаться внести прошлое в будущее ради своих партийных интересов".