Завершен сбор подписей для референдума по отставке Киртоакэ

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Инициативная группа по организации референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева завершила в пятницу сбор подписей и передала их в суд сектора Буюкань для подтверждения, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Партии социалистов Молдовы.

"Мы благодарим всех граждан муниципия, которые поддержали нашу инициативу, а также всех членов инициативной группы, которые собирали подписи за отставку Дорина Киртоакэ", — сказал представитель инициативной группы, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Объявлены сроки, когда Киртоакэ уйдет с поста мэра Кишинева

Он отметил, что члены инициативной группы выполнили все требования по процедуре и рассчитывают на положительное решение суда.

"Осенью пройдет референдум, и мы, наконец, освободим город от этого мэра", — заявил Батрынча.

В течение 15 дней суд должен проверить и подтвердить правильность заполнения листов и оформления документов. Затем суд передает весь пакет муниципальному совету Кишинева, который должен предложить Центральной избирательной комиссии дату проведения референдума.

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